Audiência vai discutir impactos do aumento no preço dos combustíveis

A Comissão de Legislação Participativa debate hoje (24) o impacto social dos altos preços dos derivados de petróleo. A audiência pública foi proposta pelos deputados do PT João Daniel (SE), Patrus Ananias (MG), Erika Kokay (DF), e Zé Carlos (MA).

A audiência será realizada às 14 horas, e será interativa. Qualquer pessoa poderá acompanhar as discussões e também fazer perguntas através da internet (clique aqui).

Entre os convidados estão o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna; presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto de Souza; o representante da Federação Única dos Petroleiros (FUP) Deyvid Bacelar; o representante da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET) Paulo Cesar Ribeiro Lima; e também o representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e BiocombustíveisEduardo Costa Pinto.

MERCADO

Segundo os autores do requerimento, a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), praticada pela Petrobras desde 2016, consiste, basicamente, em acrescentar ao preço internacional do derivado o custo de internação do produto no País.

“Assim, o preço praticado pela estatal é mais alto que o preço no mercado internacional. Além da adoção da PPI, a Petrobras não tem utilizado suas refinarias em capacidade plena, levando ao aumento de importação, o que beneficia diretamente os importadores”, observam os deputados no documento que requereu a realização da audiência.