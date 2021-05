Em reunião, PP e PSD sinalizam apoio à reeleição de Mendes em 2022

Uma reunião realizada na noite da última quinta-feira (6) parece ter encaminhado o apoio do PP e do PSD a uma eventual reeleição do governador Mauro Mendes, na eleição de 2022.

Apesar da “prosa política”, Mendes afirma – publicamente – que qualquer conversa em torno do processo eleitoral só será feita no próximo ano.

O encontro ocorreu na casa do deputado estadual Paulo Araújo (PP). Entre os presentes, o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, a suplente de senador, Margareth e o deputado federal Neri Geller – todos do PP.

E também, o senador Carlos Fávaro (PSD), o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho (DEM), o advogado Irajá Lacerda e o próprio governador.

De acordo com o deputado Paulo Araújo, a discussão central girou em torno das disputas desse grupo político ao Senado Federal e aos cargos de deputado estadual e federal.

Mas, segundo o parlamentar, há um entendimento por parte deste grupo que Mendes reúne todas as condições para voltar às urnas no ano que vem.

“É inegável o alinhamento desse grupo com o governador. Apesar de ele negar, na minha avaliação, Mauro é candidatíssimo ao Governo. E um candidato forte”, disse o deputado.

“O PP e PSD são partidos aliados ao Governo. Apesar de sermos siglas diferentes, o grupo político é o mesmo”, concluiu.