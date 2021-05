Jovem de 18 anos é preso andando com revólver na cintura

Um jovem de 18 anos foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) por volta do meio-dia desta terça-feira (25) no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis. Ele estava com um revólver calibre 38 na cintura, andando pela rua.

Os policiais realizaram a abordagem e apreenderam o revólver com seis munições.

Um menor de 17 anos, que acompanhava o suspeito, assumiu ser proprietário da arma e desse que a comprou por R$2 mil.

O maior foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, já o menor foi autuado pela prática de ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos foram levados à delegacia.

TRÁFICO

Em outra ação da equipe da DERF, foi realizada a prisão em flagrante de dois indivíduos pela prática de tráfico de drogas e associação para tráfico.

As abordagens ocorreram nos bairros Santa Catarina e Jardim Marialva, em Rondonópolis. Foram presos dois jovens de 19 e 21 anos com 31 porções de maconha, uma balança de precisão e R$172 em espécie.