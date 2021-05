Preço do quilo do tomate e da batata dispara em Cuiabá

Não está fácil montar uma salada para as refeições em família. Isso porque os preços de verduras, frutas e legumes estão em alta em Cuiabá-MT.

É o que mostra um levantamento do Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (Imea) feito ao longo do mês de abril.

Conforme o estudo, a batata e tomate foram os que apresentaram as maiores altas. O valor cobrado pelo quilo da batata nos principais mercados subiu 6.06% com relação às ofertas de março. Já o preço do tomate subiu 5,16%.

Esse movimento nos valores seria comum e alavancado pela baixa na quantidade de tomates e batatas disponíveis para comercialização.

Por outro lado, o preço cobrado pelo quilo da banana na capital apresentou uma redução média no mês de abril de -10,97%.

O preço da cesta básica em Cuiabá é de R$ 599,81 e apresentou um alta de 0,84% em abril na comparação com o mês anterior.