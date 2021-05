Primeira-dama recebe vacina e alfineta “comitê da maldade”

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (13), o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Ela lembrou que já pode ser imunizada, uma vez que foi submetida a um transplante de rins, o que lhe inclui no grupo de pessoas com comorbidades que está sendo vacinado na Capital.

Ao fazer a publicação, Virginia aproveitou para alfinetar – sem citar nomes – aqueles que, segundo ela, integram o “comitê da maldade” e que teriam espalhado “fake news” dando conta de que ela já teria recebido a vacina antes do tempo adequado.

“Que dia especial! Recebi a primeira dose hoje pois como todos sabem sou transplantada, portanto me encaixo no grupo de risco de pessoas com comorbidades. Tempos atrás o comitê da maldade soltou algumas fake news dizendo que eu já havia sido vacinada, mas hoje desmascarando mais essa mentira, compartilho com vocês a minha primeira dose da vacina”, escreveu ela.

Veja publicação: