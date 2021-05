Seduc divulga nota e orienta gestores sobre assédio moral em escolas

A Secretaria Estadual de Educação realiza hoje (12) um encontro online com gestores de unidades de ensino da região para discutir questões relacionadas ao assédio moral no trabalho. O evento faz parte de um ciclo de orientação definido após a divulgação de uma denúncia envolvendo uma professora e gestores da escola Odorico Leocádio da Rosa, em Rondonópolis.

O encontro é coordenado pela Diretoria Regional de Educação e foi dividido em duas etapas. Pela manhã o diálogo foi realizado com diretores, coordenadores, secretários e presidentes dos conselhos deliberativos das escolas sediadas em Rondonópolis.

Eles receberam orientações sobre questões legais e pedagógicas, visando prevenir a ocorrência de assédio. Os gestores também puderam esclarecer dúvidas sobre como agir diante de casos concretos.

No período da tarde a equipe da Seduc/MT vai conversar com os gestores das unidades de outros 13 municípios da região.

NOTA

Além do contato direto com os gestores das unidades de ensino, a Seduc/MT também divulgou uma nota ontem comentando o caso registrado em Rondonópolis.

A nota (veja a íntegra abaixo) informa que a Secretaria está prestando assistência à professora que fez a denúncia e já tomou as providências visando a apuração rigorosa do caso.

SEDUC INFORMA:

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), em face do evento noticiado no dia 07.05.2021, envolvendo a Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, no município de Rondonópolis, vem a público esclarecer:

A Seduc-MT não compactua com quaisquer atos arbitrários que coloquem em risco a integridade físico-psíquica de seus servidores e alunos. Nesse sentido, a Seduc-MT zela para que suas ações primem, sempre, pela oferta de um ensino de qualidade à comunidade escolar. Ao tomar conhecimento dos fatos, por suposto assédio moral, envolvendo professoras e equipe gestora da EE Odorico Leocádio da Rosa, a Seduc-MT disponibilizou, desde o início, uma Equipe Técnica de Saúde e Segurança para prestar atendimento imediato e necessários às professoras envolvidas. Assim, ciente do ocorrido, por meio de registros disponibilizados pela Diretoria Regional de Educação de Rondonópolis, a Seduc-MT está tomando todas as medidas legais para a transparente apuração dos fatos e responsabilidades, mediante instauração do devido Processo Administrativo Disciplinar que o caso exige.