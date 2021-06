Delegado critica compartilhamento de “memes”

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, o delegado de polícia Flavio Stringueta criticou o compartilhamento de memes nas redes sociais com piadas envolvendo o caso do serial killer Lázaro Barbosa, do Distrito Federal.

Acusado de assassinar brutalmente uma família no Distrito Federal, o fugitivo está há dias sendo perseguido por centenas de agentes de segurança, helicópteros e cães farejados. Até o momento, no entanto, não foi capturado.

“Tenho recebido tantos ‘memes’ desse caso que fico me perguntando se nossa sociedade está ciente do real perigo de pessoas com esse monstruoso perfil que se acha muito esperto”, escreveu Stringueta.

Ainda na publicação, o delegado afirmou que, em muitos casos, “os psicopatas se vestem de pele de cordeiro para, objetivamente, exterminar as famílias. No campo, o perigo é ainda maior pela falta de patrulhamento suficiente de segurança”.

Veja publicação: