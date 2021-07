Advogado é morto com tiro na cabeça durante assalto em Juscimeira

O advogado João Anaides Cabral Neto, morador de Rondonópolis, foi morto na madrugada deste domingo (18) durante um assalto ocorrido no rancho em que ele estava com alguns amigos no município de Juscimeira.

De acordo com a OAB, criminosos invadiram vários ranchos na região em uma espécie de “arrastão”.

Bandidos armados chegaram ao local anunciando o assalto e trancaram a vítima em um dos quartos. Segundo informações, momentos depois um dos assaltantes entrou no quarto e efetuou o disparo.

Consta no Boletim de Ocorrências que os policiais foram informados que estaria ocorrendo um roubo na zona rural de Juscimeira, mais precisamente no loteamento Flor do Vale, próximo ao lago, e que havia pelo menos seis assaltantes, entre eles uma mulher.

Em um dos ranchos, duas mulheres e seis crianças foram feitas de reféns. Já no rancho onde estava a vítima, os bandidos chegaram já com outros veículos roubados e anunciaram o assalto. O advogado e outra pessoa foram amarrados longe dos outros, dentro de um banheiro.

Essa testemunha contou que estava amarrada e trancada no banheiro juntamente com a vítima, quando um dos suspeitos arrombou a porta e efetuou um disparo contra a cabeça do advogado.

A Policia Civil e a Politec foram acionadas. O caso segue sendo investigado.

Veja nota de pesar divulgada pela OAB:

“Com imenso pesar, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) comunica o falecimento do advogado João Anaides Cabral Neto, ocorrido na madrugada de hoje, 18 de julho.

João foi vítima de latrocínio na cidade de Juscimeira. A 1ª Subseção da OAB-MT de Rondonópolis, na qual o advogado era inscrito, está acompanhando o caso de perto e em contato com as autoridades responsáveis pelas investigações.

A diretoria da Seccional manifesta os mais sinceros pêsames aos familiares, amigos e colegas de trabalho enlutados.”