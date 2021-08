La Salle confirma contaminação de aluno e suspende aulas presenciais

Um adolescente da escola La Salle é o primeiro aluno da rede estadual de ensino em Rondonópolis a contrair a Covid-19 após a retomada das aulas presenciais. O caso foi confirmado ontem e informado aos pais através de um ofício circular. A escola decidiu suspender temporariamente as atividades.

Além da preocupação gerada, o registro é também o primeiro teste do modelo de aulas presenciais adotado pelo Governo do Estado numa escola pública de Rondonópolis. A direção disse que já notificou as autoridades responsáveis e está tomando as medidas orientadas pela Secretaria Estadual de Educação.

No documento encaminhado aos pais o diretor da escola, Alex Frisselli de Oliveira Motta, disse que o aluno contaminado estuda no período matutino e integra a chamada ‘Bolha 3’ do Grupo 1 – como são nomeadas as turmas criadas para facilitar o controle durante a pandemia.

“Seguindo a orientação do documento Fluxo das Medidas de Contingência a serem adotadas pelas escolas da Rede Pública Estadual de Mato Grosso, foi determinada a suspensão das atividades presenciais de todos os alunos da referida Bolha (turmas 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB e 3ºC ensino médio) pelo período de 14 dias”, informou o diretor.

Conforme Alex Frisselli os alunos das turmas atingidas continuarão com atividades remotas no período da suspensão.

“Informamos que o Grupo 2 dessas turmas poderá vir normalmente à escola na próxima semana, uma vez que não tiveram contato com o aluno infectado”, conclui.