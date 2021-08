Messi projeta trio ofensivo com Neymar e Mbappé

Depois de muita expectativa na chegada a Paris até a assinatura do contrato, Lionel Messi foi apresentado oficialmente pelo PSG nesta quarta-feira (11), no estádio Parque dos Príncipes. Ao lado do presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi, Messi disse estar muito feliz com o novo clube e já projetou a parceria com Neymar e Mbappé.

“Para mim, será uma felicidade gigantesca, poder dividir o dia a dia com jogadores fenomenais, pessoas incríveis. E minha vontade é começar logo a treinar, a jogar. Isso certamente é maravilhoso. Será maravilhoso viver o dia a dia e aproveitar a companhia deles”, analisou Messi.

Apesar da ansiedade por compartilhar o dia a dia com os companheiros, Messi despistou sobre uma possível estreia e disse que a decisão cabe a comissão técnica. “Não sei ainda, acabo de voltar de férias, estava há um mês parado. Acho que vou ter que fazer uma pré-temporada sozinho, treinar para poder jogar. Espero que seja o quanto antes, mas não posso te dar uma data. É uma decisão que não é minha”, afirmou o argentino.

Saída do Barcelona

Perguntado sobre o fim do “casamento” com o Barcelona, clube que jogou por 20 anos, Messi disse que foi uma semana de “altos e baixos”.

“Claro, tudo que aconteceu na última semana para mim foi muito difícil por um lado, mas emocionante por outro. Não deixo para trás tudo que vivi no Barcelona, não some de um dia para o outro. Estou muito feliz por estar aqui, começar essa nova etapa. Agradeço à minha família por estar comigo, essa semana foi de altos e baixos, muitos sentimentos. Fomos assimilando isso da maneira possível”, disse.

Sobre um possível reencontro com o ex-time, o argentino disse esperar que seja um jogo bonito, com estádio cheio, mas admitiu a estranheza. “Não sei se isso vai acontecer, mas se eu tiver que encontrar o Barcelona, que seja bonito, que o estádio esteja cheio. Mas claro que vai ser estranho, eu admito, jogar contra o Barcelona jogando outras cores. Mas é futebol, isso acontece”, projetou.

Sonho de Champions

Depois de frustrações consecutivas vestindo as cores do Barcelona, Messi tem como grande objetivo no PSG conquistar a Liga dos Campeões, título nunca vencido pela equipe francesa em toda história.

“É um time basicamente pronto, foram feitas contratações para a temporada. O PSG esteve perto de vencer a Champions em outras oportunidades. E estou aqui para ajudar, dar o melhor, com muita vontade, sede de jogo. Nunca tive tanta vontade de jogar. Tenho o sonho de conquistar mais uma Champions, e estou no lugar certo para ter uma chance desse título”, projetou Messi.

Confira outros tópicos abordados na entrevista

Desafio em um novo país

“Quando falei com Leonardo a única coisa que disse a ele é que esperava que minha família pudesse ficar bem, se adaptar rapidamente a Paris. Estou muito motivado. Isso é futebol, e futebol é a mesma coisa no mundo todo. Estou cheio de amigos no vestiário que vão facilitar as coisas aqui. É enorme a minha vontade de começar essa aventura, conhecer todos os meus companheiros e dividir alegrias com eles. Estou preparado em todos os níveis, pessoal, com a família, mas também profissional. Vou dar tudo de mim nessa cidade especial que é Paris. Estamos muito tranquilos, muito felizes”

Zona de conforto

“É óbvio que mudei muito. Os anos se passaram e mudei como pessoa e como jogador. Tive muitas experiências, vivi coisas boas e ruins. Mas como pessoa e jogador, meu crescimento foi muito grande. Tenho a mesma vontade, desejo de ganhar. Essa paixão trago desde criança. Quero dar o melhor de mim, como sempre fiz atrás dos objetivos”

Futebol francês

“Acompanho o futebol francês. Tenho amigos aqui no PSG e sempre acompanhei o campeonato francês, que cresceu muitoo nos últimos anos. O PSG ajudou muito com suas contratações e colocou o futebol francês em outro patamar. Os outros times foram crescendo, tentando crescer e ganhar a liga. Para mim será uma experiência nova. Depois de tanto tempo no Barcelona, um novo estádio, uma nova casa. Mas estou muito feliz por estar aqui”