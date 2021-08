Russi vê debate “irrelevante” e diz confiar na urna eletrônica

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), classificou como “irrelevante” o debate em torno do voto impresso auditável, sobretudo, em um momento em que o País ainda enfrenta uma pandemia.

O assunto – capitaneado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) – se tornou pauta, inclusive, de manifestações em diferentes cidades brasileiras.

As críticas dão conta de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e estão suscetíveis a fraudes.

“Enquanto parlamentar estadual, a gente lamenta que essa discussão – a nível nacional – esteja tão focada nisso, algo tão irrelevante no momento de pandemia”, disse Russi, ao ser questionado sobre o assunto.

Ele afirmou que prefere nem entrar no mérito do debate, especialmente por defender o voto nos moldes do que já ocorre no Brasil.

“Não estou entrando nesse debate. Não sou contrário ao voto impresso, como também acho que as eleições já acontecem de forma transparente. Acredito muito na urna eletrônica”, disse.

“Então, acho que é um debate em que a gente está perdendo muita energia a nível nacional. E reitero: principalmente, tendo em vista que nós estamos num momento de pandemia”, emendou.

Por fim, Russi disse não acreditar em qualquer movimento para não realização das eleições no próximo ano, caso o voto impresso não seja implementado – tal como vem sendo sugerido por alguns políticos.

“Defendo a democracia, acho que o processo democrático é o melhor processo que existe e não acredito em nenhum movimento e em nada que possa acontecer para não haver eleição no próximo ano”, argumentou.

“Essa tem que ser uma defesa de todos os brasileiros, porque na democracia você tem a livre opinião, a opinião de manifestação e não existe sistema político melhor do que o sistema democrático”, concluiu.