Thiago Muniz confia no sistema eleitoral, mas considera voto impresso viável

Thiago Muniz é empresário, já foi vereador por duas vezes e entrou na disputa pela Prefeitura de Rondonópolis praticamente na última hora. Ele é filiado ao partido Democratas e, ao lado do também empresário e ex-vereador Ibrahim Zaher, liderou uma frente que reunia partidos de direita, do centro e da centro-esquerda.

Na campanha tentou evitar o embate ideológico e chegou a receber o apoio de bolsonaristas notórios. Somando 13.844 votos, terminou o pleito na quarta posição e hoje não vê motivos para questionar o resultado.

Apesar de manifestar plena confiança no sistema eleitoral e nas urnas eletrônicas, Thiago também não vê problemas na instituição do voto impresso – desde que isso não comprometa o sigilo do eleitor e a segurança do processo.

Veja abaixo o que ele disse sobre a polêmica envolvendo as eleições no país.

Pergunta: Na sua opinião houve ou pode ter havido fraude na eleição municipal de 2020? Por quê?

Thiago Muniz – Quem conhece de fato os procedimentos feitos pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público sabe que é um sistema totalmente transparente e seguro. Na minha opinião não teve fraude, não acredito nesse tipo de coisa.

Eu já venci duas eleições e perdi duas com a urna eletrônica. Quando eu perco a eleição não vale nada e quando eu ganho ela tá certa? É injusto colocar um sistema tão moderno e seguro em dúvida. É a minha opinião.

Como você vê as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro? Há motivos para suspeitar da lisura do processo?

A urna eletrônica é testada antes por autoridades, inclusive há também o teste da impressão do boletim de urna. Depois essa urna é lacrada, com lacre oficial dos órgãos competentes e só então vai para votação. Vale lembrar que as urnas não têm ligação de rede ou com a internet. Quando acaba a votação todos os fiscais e delegados de partidos e coligações têm acesso ao boletim de urna com o resultado da seção. Antes dos dados serem transmitidos da urna para a central da Justiça Eleitoral os partidos já têm acesso ao resultado, através do boletim da urna. Ou seja, o resultado que sai depois é uma confirmação daquilo que saiu no boletim de urna que os partidos têm acesso logo após a votação. Há um controle e não vejo porque colocar em dúvida o sistema eleitoral.

A ausência do voto impresso/auditável é o maior problema do sistema eleitoral? Que alterações podem ser feitas para melhorar as eleições no país?

Antes acho que é preciso esclarecer o que seria esse voto auditável. Mas, a priori, não sou contra, desde que se preserve o sigilo do voto que é uma garantia constitucional para o eleitor. Preservando o sigilo do voto, não vejo porque essa discussão sobre voto auditável.

Não vejo problema em ter um comprovante, desde que seja um comprovante que só o eleitor tenha acesso ali na hora para confirmar o voto no seu candidato e depois isso fique resguardado, sem acesso a outras pessoas. Não vejo problema nenhum

A democracia brasileira está em risco? Por quê?

Acredito que a democracia não está em risco. Apesar de alguns comentários do presidente colocando em dúvida as eleição não vejo a democracia em risco. As instituições são mais fortes que qualquer opinião, acredito muito nisso. Eu não tenho preocupação, não vejo risco de chegarmos a tal ponto. Acho que teremos eleições normais no ano que vem e quem tiver mais votos vai ocupar os cargos.