Unemat segue com inscrições abertas para cursos em Rondonópolis

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) seguem até o dia 31 de agosto, em Rondonópolis (MT). O valor da inscrição é R$ 60. A instituição oferece vagas para os cursos de Letras, Ciências da Computação, Jornalismo e Engenharia Civil.

“São quatro cursos oferecidos neste vestibular. Os cursos de Letras, Ciências da Computação que já são cursos oferecidos na cidade. Agora nós temos a oferta de dois cursos novos, que é 100 vagas para Engenharia Civil, e 100 vagas para o curso de Jornalismo. Essas 100 vagas estão distribuídas para 50 vagas no turno matutino e 50 vagas para o turno vespertino. Ciências da Computação e Letras permanecem sendo ofertados no turno noturno com 40 vagas cada um” explica a professora Shirlene Rohr de Souza

O processo seletivo terá duas fases: a primeira será a análise da redação que os candidatos deverão anexar no ato da inscrição. A segunda será a análise da documentação e o procedimento de verificação.

Todas as informações sobre as etapas e os editais podem ser acessadas em: www.unemat.br/vestibular.

Enquanto as aulas do campus Rondonópolis da Unemat acontecem em local provisório, as obras de construção da universidade estão avançadas na região do Jardim Adriana, nos altos da Rua Fernando Corrêa da Costa.

Com iniciativa da Prefeitura, foi firmado um convênio com a iniciativa privada para a construção da Unemat, um projeto orçado em R$ 9,5 milhões.