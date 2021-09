Ação conjunta apreende carga de cerveja avaliada em R$ 230 mil

Um carregamento de cerveja avaliado em R$ 230 mil e proveniente de crime de contrabando foi apreendido em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá), após ação da Polícia Civil com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Durante diligências na região, policiais civis descobriram uma grande movimentação no transporte de bebidas alcoólicas que tinham como suposto destino estabelecimentos comerciais situados em glebas rurais, localizadas na fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia.

Diante do fluxo estranho, a equipe intensificou as investigações e apurou que os estabelecimentos comerciais eram fictícios ou não apresentavam condições físicas e financeiras de movimentar e vender grandes cargas de mercadorias que eram movimentadas.

Na sequência chegou ao conhecimento da Polícia Civil, por meio da unidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) em Cáceres, que durante fiscalização em uma das propriedades agrícolas foi averiguada um número de notas fiscais emitidas para um bar, localizado na gleba Nova Fortuna, em milhões de reais adquiridos em cerveja, sem que tenha havido qualquer saída da mercadoria.

A fiscalização da Sefaz, realizada em agosto, localizou uma fazenda onde estava depositada uma grande carga de cerveja e o transbordo dessa carga seria feito para caminhões emplacados na Bolívia.

Com base nos fatos, foi realizada a troca de informações com os policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que passaram a dar ênfase nas fiscalizações desse tipo de carga.

Conforme o delegado de Vila Bela da Santíssima Trindade, João Paulo Berté, logo no primeiro fim de semana, um carregamento de cerveja avaliado em cerca de R$ 230 mil foi apreendido na fronteira. “Na ocasião duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de descaminho tentado”, destacou o delegado.

Já no dia 21 de agosto, a Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade foi acionada para atender um acidente de trânsito na zona rural, envolvendo uma carreta Mercedes Benz carregada de cerveja, que tombou na estrada que dá acesso à Gleba Nova Fortuna. Os policiais encontraram o carregamento espalhado pelo solo e os proprietários da carga providenciaram a a retirada das bebidas.

A investigação identificou que a nota fiscal que acompanhava a carga de cerveja tinha como destino uma empresa que não existia fisicamente, cujo endereço era um pequeno bar da gleba, localizada na faixa de fronteira.

Diante disso o sócio próprio da empresa foi ouvido na Delegacia de Vila Bela e acabou revelando que havia aberto a empresa apenas para usar de fachada no esquema de remessa de mercadorias para a Bolívia.