Exportação de produtos agrícolas aumentam somado ao uso de bons adjuvantes

Os produtos que funcionam como matéria-prima mais importantes na exportação brasileira, como os grãos, tiveram altas expressivas no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A soja teve aumento de 78%, o milho 77% e o algodão 75%.

A cultura do algodão foi uma das mais impactadas pela pandemia no último ano, tanto em relação ao consumo interno quanto às exportações, mas de lá para cá, o cenário mudou.

As indústrias voltaram a funcionar a topo vapor, assim como houve aumento nos embarques. A expectativa da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (ANEA) é de que as vendas externas da pluma brasileira atinjam dois milhões de toneladas.

Em termos de embarques, a exportação de milho somou 823 mil toneladas ainda no início deste ano de 2021, enquanto no mesmo período de 2020 o valor ficou em 340 mil toneladas.

Por trás de tantos números positivos, existem alguns fatores: um bom plantio, somado a produtos de qualidade como os adjuvantes agrícolas que aumentam a eficácia no combate a pragas e doenças.

De acordo com dados da Embrapa, a adição de adjuvantes agrícolas em alguns casos permite reduzir a dose herbicida em mais de 50%.

