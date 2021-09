Secretaria de Habitação de Rondonópolis faz alerta sobre notícias falsas

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis alerta que estão sendo divulgadas notícias falsas via aplicativo de mensagens (WhatsApp) para que algumas pessoas se dirijam à Habitação, pois o Banco do Brasil teria aprovado o cadastro desta para receber uma moradia no Residencial Celina Bezerra.

O uso de mensagens falsas tem sido usado para causar desinformação e também para aplicação de golpes. Muitas vezes estas mensagens trazem links maliciosos, que podem abrir o computador ou mesmo o smartphones para ataques de hackers

A Habitação explica que não envia avisos aos beneficiários de programas habitacionais via aplicativo de mensagens.

As chamadas para que os beneficiários compareçam à Pasta são feitas via órgãos oficiais da Prefeitura de Rondonópolis, pelo Diário Oficial do Município e pelo site www.rondonopolis.mt.gov.br.

A Secretaria de Habitação também recomenda para que, em caso dúvida, o cidadão procure diretamente a Prefeitura. Outra recomendação é para que ninguém repasse adiante as mensagens duvidosas.