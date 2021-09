Lívia Andrade vai com namorado em teste de DNA do filho de Pétala

Lívia Andrade foi gravada pela irmã de Pétala Barreiros, Yanka Barreiros, acompanhando o namorado Marcos Araújo, dono da Audio Mix, durante o exame de DNA, requerido por ele, no processo para reconhecimento de paternidade do filho caçula da Pétala, Lucas, de 9 meses, na manhã desta terça-feira (21), em São Paulo.

Pelas imagens que foram divulgadas nas redes sociais de Yanka, a apresentadora se manteve o tempo todo do lado de fora do local na companhia de três seguranças, que teria sido contratados por Marcos.

“Genteeeee, vocês precisam ver isso! Hoje foi o teste de DNA do Luquinhas (9 meses) e olha quem acompanhou tudo do lado de fora junto do segurança do pai dele (meu ex-cunhado): Livia Andrade, coitada, foi proibida de entrar”, disse Yanka.

Ao perceber que está sendo gravada, Livia acena e diz: “Bom dia, tudo bem?”

Em outra publicação, a irmã de Pétala critica a postura de Marcos no processo de reconhecimento de paternidade. “Quem vê ele hoje no DNA com esse tênis da Louis Vuitton esse relógio Rolex de ouro nem imagina que cancelou o plano de saúde dos filhos né?? Piada”, escreveu.

Entenda o caso

No fim do ano passado, Pétala Barreiros denunciou o ex-marido, o empresário Marcos Araújo, por violência doméstica e estupro quando tinha 14 anos. Segundo ela, desde então, Marcos tem se negado a pagar a escola e a pensão dos dois filhos deles, Lorenzo, de 7 anos, e Lucas, de 9 meses.

À época, Lívia Andrade já tinha um relacionamento com o empresário e trocou farpas com Pétala pelas redes sociais por conta de um tênis que era de Pétala e teria sido dado por Marcos à Lívia.

Em abril, a ex-apresentadora do SBT deu uma entrevista dizendo que Marcos sempre pagou pensão e contribui nos gastos dos filhos, algo que é negado por Pétala.