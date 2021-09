Motociclista embriagado fica ferido após colidir em viatura da PM

Um motociclista de 54 anos ficou ferido após bater em uma viatura da Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (28), no Centro de Jaciara (MT).

Conforme informações, a guarnição seguia sentido centro/bairro pela avenida Paje, próximo ao contorno com a avenida Piracicaba, quando o motociclista bateu na parte traseira da viatura.

O condutor da moto seguia no mesmo sentido que a guarnição. Após a colisão, o motociclista caiu ao solo e teve ferimentos.

A guarnição prestou atendimento e acionou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi encaminhada para o Hospital.

Testemunhas disseram que o motociclista transitava pela avenida com o farol apagado e fazendo zigue-zague, aparentando estar embriagado.

Diante do fato, foi realizado o teste do etilômetro que resultou no valor de 0,79mg/l, configurando crime de trânsito.

A motocicleta foi recolhida até o pátio da Ciretran com vários danos decorrentes do acidente.