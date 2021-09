Medo de violência muda organização do ‘Grito dos Excluídos’ em MT

A 27ª Edição do ‘Grito dos Excluídos e Excluídas’ terá uma preocupação maior com a segurança. Os atos programados para ocorrer na próxima terça-feira (07) em todo o país terão protocolos especiais para prevenir a Covid-19 e também o risco de violência contra os movimentos sociais. Em Mato Grosso os organizadores já mantiveram contato com a Secretaria de Segurança Pública e têm feito recomendações às pessoas que participarão dos atos nos municípios.

“É uma preocupação real. Além dos cuidados sanitários para evitar a contaminação pelo coronavírus, há também o acirramento político e um aumento da violência contra movimentos sociais no país. Parte do problema está sendo enfrentado pela nossa representação jurídica, que já notificou o Estado”, disse a representante da Frente Brasil Popular em Mato Grosso, Amanda Silva Souza.

Outra preocupação dos organizadores é com a cooptação de policiais e militares para os atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro também no dia 07 de setembro. Eles querem que as polícias atuem com neutralidade, cumprindo o que diz a Constituição.

“Em cada estado estamos observando se há alguma violação ou ameaça. Em São Paulo e no Paraná, por exemplo, entramos com ação para que as próprias secretarias se posicionem sobre participação de policiais em atos políticos”, disse à reportagem do Agora MT o representante do Fórum de Direitos Humanos e da Terra/MT, Inácio Werner.

“Em MT já saiu uma nota orientando que os policiais não infrinjam a norma que proíbe manifestação em atos antidemocráticos. Achamos que essa medida, de certa forma, já nos atende”, ressaltou.

ORIENTAÇÕES

Ao mesmo tempo em que atuam nos campos jurídico e político para assegurar a proteção ao manifesto, os organizadores também prepararam protocolos com recomendações voltadas à segurança dos manifestantes.

Em todas as cidades haverá a exigência do uso de máscaras e álcool em gel. As passeatas serão realizadas em fileiras, para garantir um distanciamento mínimo.

Em cada cidade deverá ser montada também uma equipe exclusivamente dedicada a prevenir situações envolvendo risco de violência.

“Os membros desta equipe estarão identificados e ficarão atentos ao que ocorre dentro e no entorno das manifestações. Eles estarão autorizados a dar orientações como a mudança do trajeto e, se for o caso, até determinar a interrupção do ato”, explicaram.

Os participantes também são orientados a portar todos os documentos pessoais, levar numa mochila a camiseta que usará no manifesto não sofrer nenhum tipo de violência durante o trajeto e, principalmente, a não se afastarem da manifestação.

“Mesmo cuidando do distanciamento é importante não se isolar dos companheiros. Juntos conseguimos podemos inibir o risco de violência contra nós”, explica Amanda.

MANIFESTAÇÕES

Conforme a organização do ‘Grito dos Excluídos’ em Mato Grosso, até esta quarta-feira (01) estavam confirmadas manifestações de rua em Várzea Grande e Cuiabá. Também são programados atos em Barra do Garças, Juína e Tangará da Serra. Em Sinop e Rondonópolis a programação ainda está em discussão.

O formato e os horários de cada manifesto serão definidos pelas coordenações locais. Em algumas cidades a manifestação será virtual e outras haverá apenas rodas de conversa.

Em Cáceres os manifestantes realizarão já no sábado (04) o ‘Grito dos Pantaneiros e Pantaneiras’.

O ‘Grito dos Excluídos e Excluídas’ ocorre anualmente, sempre na semana da independência, com a participação de religiosos, sindicalistas, estudantes e representantes de segmentos que cobram maior inclusão social.