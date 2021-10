Advogado é detido por causar perturbação em prostíbulo

Um advogado foi detido na madrugada deste domingo (03) por perturbação a casa de prostituição e desobediência no Centro de Rondonópolis-MT.

Por volta das 04h40 da madrugada, o advogado bateu no portão de uma casa noturna e foi informando que o expediente já havia encerrado e as garotas estavam dormindo.

Alterado continuou a bater e incomodar o sossego alheio, diante do fato, a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no local.

Quando a guarnição chegou, ele alegou que por ser uma casa de prostituição, deveriam abrir o portão para ele entrar e dormir.

Os militares deram ordem para que se cessasse a perturbação, porém, ele não obedeceu e ainda com voz de ameaça disse aos policiais que eles não sabiam com quem estava mexendo e tirou a carteira da OAB do bolso falando que tinha direito de fazer o que quisesse.

Diante das circunstâncias, ele foi conduzido para delegacia, aparentando estar embriagado com forte odor etílico e voz alterada.