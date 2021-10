Caminhão carregado com combustível bate e motorista morre carbonizado; Veja vídeos

O motorista de um veículo carregado com combustível morreu carbonizado, na tarde desta quinta-feira (7), após um grave acidente na Serra de São Vicente, entre Rondonópolis e Cuiabá.

O veículo se chocou com outro de carga, o que acabou gerando uma grande explosão. O incêndio formou uma fumaça densa e assustou condutores que passavam pelo local.

A Concessionária Rota do Oeste, que administra a via, afirmou ter sido acionada às 13h53 para o atendimento da ocorrência.

A concessionária confirmou a morte do condutor da carreta tanque e informou que o motorista do outro veículo não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas do veículo e um caminhão pipa da Rota do Oeste também atuou no combate.

As informações iniciais apontam que, com o impacto dos veículos, o cavalo mecânico da carreta tanque desacoplou, parando em faixa de domínio.

A carreta ficou na pista.

Pessoas que passavam pelo local registraram os momentos após o acidente.

O trânsito ficou totalmente interditado por um período e agora segue em apenas uma faixa.

Veja vídeos: