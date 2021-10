“Campanha Brinquedo Bom” do Corpo de Bombeiros arrecada centenas de brinquedos para doações

Mais uma ação do Corpo de Bombeiros em prol a sociedade que deu certo. Este ano, a ‘Campanha Brinquedo Bom’ arrecadou 1 mil brinquedos que serão doados para crianças carentes.

Esta sexta-feira (08) foi o dia “D” de encerramento da campanha. O objetivo é doar brinquedos para as crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

Além da população, as doações fazem parte de uma parceria com o Sicoob, instituição financeira que ajudou na campanha.

Os brinquedos arrecadados serão destinados a comunidades do município como: Aldeia Tadarimana, Caritas Diocesanas, Casa Abrigo, Edelmina Querubim, Programa Jardim de Deus do Alfredo de Castro, Projeto Fazer o bem é bom do Residencial Lucia Maggi.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, Tenente Coronel Fabrício, esta ação social foi exitosa demonstrando a prática de solidariedade, companheirismo, empatia, fraternidade e amor ao próximo da nossa população na doação de brinquedos as nossas crianças em vulnerabilidade social, levando-as esperança, alegria e carinho.