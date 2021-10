Inquérito policial sobre latrocínio de advogado é concluído; Zuffo e mais seis são indiciados

Foi concluído nesta segunda-feira (25) o inquérito policial sobre o assassinato do advogado João Anaides Cabral Neto ocorrido em Juscimeira no mês de julho. Entre os indiciados está o empresário João Fernandes Zuffo.

De acordo com o advogado Bruno de Castro, designado pela OAB para acompanhar o andamento das investigações, a fase judicial está agora com o Ministério Público de Juscimeira, que irá analisar os próximos passos.

Ele ressaltou ainda que a atuação da OAB é pelo fato da vítima ser advogado.

Além do empresário João Fernandes Zuffo, outras seis pessoas foram indiciadas, entre elas dois menores de idade.

Eles devem responder por latrocínio, três roubos, corrupção de menores e por promover e integrar organização criminosa.

O CRIME

O advogado João Anaides Cabral Neto, morador de Rondonópolis, foi morto na madrugada do domingo, 18 de julho, durante um assalto ocorrido no rancho em que ele estava com alguns amigos no município de Juscimeira.

De acordo com a OAB, criminosos invadiram vários ranchos na região em uma espécie de “arrastão”.

Bandidos armados chegaram ao local anunciando o assalto e trancaram a vítima em um dos quartos. Segundo informações, momentos depois um dos assaltantes entrou no quarto e efetuou o disparo.

Consta no Boletim de Ocorrências que os policiais foram informados que estaria ocorrendo um roubo na zona rural de Juscimeira, mais precisamente no loteamento Flor do Vale, próximo ao lago, e que havia pelo menos seis assaltantes.

Em um dos ranchos, duas mulheres e seis crianças foram feitas de reféns. Já no rancho onde estava a vítima, os bandidos chegaram já com outros veículos roubados e anunciaram o assalto. O advogado e outra pessoa foram amarrados longe dos outros, dentro de um banheiro.