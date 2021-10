Oposições realizam manifesto amanhã; em Rondonópolis ato será em frente à UFR

Diversas entidades da sociedade civil e partidos políticos de oposição vão realizar neste sábado (02) mais uma manifesto da Campanha Nacional ‘Fora Bolsonaro’. Em Rondonópolis a manifestação será organizada pela Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo movimento ‘Rondonópolis Antifacista’.

Conforme Larissa de Souza, da JPT, o ato será realizado em frente ao campus da Universidade Federal de Rondonópolis, no trevo que dá acesso também ao Jardim Atlântico.

“Vamos às ruas pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e também contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 32 (PEC 32), que ameaça direitos conquistados ao longo de décadas pelos servidores públicos”, disse Larissa.

O ato está previsto para começar às 15 horas e os organizadores vão orientar os participantes a usarem máscaras e manterem os cuidados recomendados para prevenção da Covid 19.

ATO NACIONAL

O manifesto deste sábado será realizado em todo o país e é o sexto promovido pela Campanha Nacional ‘Fora Bolsonaro’. A novidade desta vez é a participação oficial do fórum ‘Direitos Jà’ – que reúne centenas de entidades- e a ampliação do arco de partidos políticos.

Entre os partidos que integram a organização estão – além do PT – o PSOL, PC do B, PSB, Cidadania, PV, Rede, PDT e Solidariedade.

Apesar de partidos como o DEM, PSDB, MDB e PSD não terem aderido à organização, a expectativa é de que o ato em São Paulo tenha também a presença de políticos ou alas destas siglas – que tentam construir a chamada candidatura presidencial da ‘terceira via’.

Entre os nomes aguardados no ato em São Paulo estão Ciro Gomes (PDT), Alessandro Vieira (Cidadania), João Amoêdo (Novo) e Luiz Henrique Mandetta (DEM).

Os organizadores também estão orientando os responsáveis pelos atos nos municípios a incentivarem os participantes a comparecerem com roupas verdes e amarelos – resgatando as cores da bandeira nacional, tradicionalmente usadas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro.