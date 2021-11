Bolsonaro diz que filiação ao PL depende de ajustes nos estados

Duas ou três semanas. Este é o novo prazo estabelecido pelo presidente Jair Bolsonaro para decidir sua filiação ao Partido Liberal (PL), prevista inicialmente para acontecer no próximo dia 22. Em conversa com jornalistas, em Dubai, Bolsonaro negou desentendimento com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, mas condicionou sua filiação à ajustes envolvendo alianças nos estados.

“Eu tenho um limite. Eu espero em duas três semanas no máximo casar ou desfazer o noivado, mas espero casar e ser feliz”, disse Bolsonaro.

O presidente afirmou queno caso de ser candidato à reeleição quer ter candidatos em quase todos os Estados e não quer o seu futuro partido “flertando com a esquerda”.

“O que acontece: têm alguns Estados que para mim são vitais, como São Paulo. Ele (Valdemar da Costa Neto, presidente do PL) tem um compromisso em São Paulo com um candidato que vai apoiar o atual governador (João Doria, do PSDB), se ele tiver espaço lá no partido dele. O que preciso, se vier a ser candidato, é ter candidato em quase todos os Estados, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores”, disse.

O PL tem um acordo para apoiar o atual vice-governador, Rodrigo Garcia para substituir Doria no governo estadual. Bolsonaro não aceita a aliança e sugeriu o nome do atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, como candidato do PL. “Eu conversei ontem com Tarcísio. Ele aceita uma possível candidatura ao governo de São Paulo. Eu tenho sentimento que (se) ele vier candidato tem tudo para levar”, afirmou Bolsonaro.

A decisão de Valdemar de confirmar a parlamentares que estariam liberados para fazer acordos regionais mais proveitosos a eles também incomodou o presidente. Vários desses acordos incluiriam alianças com o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro colocado em todas as pesquisas para 2022.

“Muitas coisas estão em jogo. Temos condições de fazer uma boa bancada, com bons quadros, mas nosso partido não pode estar flertando com esquerda em um ou outro Estado”, reclamou. “Então se resolvermos isso daí eu assino essa filiação, que me satisfaz e, no meu entender, satisfaz grande parte do nosso eleitorado, que quer uma continuidade da minha política.”

Bolsonaro ainda elogiou a “habilidade política” do presidente do PL e disse que a filiação, marcada inicialmente para o dia 22, foi adiada porque não era possível “começar um casamento com coisas pendentes”.