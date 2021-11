Conheça os seis principais fatores que causam sangramento na gengiva

Se ao escovar os dentes ou passar o fio dental você notar que a gengiva começou a sangrar, saiba que isso não é normal e o ideal é procurar um dentista o quanto antes. São diversos os fatores que contribuem para o problema e quando este quadro ocorre, é um sinal de que há algo errado com o organismo ou que sua saúde bucal não está recebendo os devidos cuidados. Por isso, o dentista Dr.Paulo Zahr, vai explicar os seis principais fatores que podem levar a essa ocorrência.

Gengivite

Trata-se da causa mais comum de sangramento nas gengivas. A doença se desenvolve por falta de higiene bucal e, além de provocar sangramento, apresenta vermelhidão, inchaço nos tecidos e até mesmo dores. Quando o paciente apresenta este quadro, os tecidos sangram apenas na hora de escovar os dentes e ao passar o fio dental. A boa notícia é que o problema é fácil de ser resolvido e uma boa higiene já é o suficiente. No entanto, vale ressaltar que quando há acúmulo de tártaro, o dentista deve ser consultado.

Periodontite

A periodontite é uma doença infecciosa e grave, que atinge tecidos e ossos que dão suporte aos dentes. Nesse caso, o sangramento ocorre mesmo que o paciente não esteja escovando os dentes ou usando o fio dental. A patologia é a evolução da gengivite que não foi tratada corretamente. Quando a doença avança, ela destrói os ossos responsáveis pela sustentação dos dentes, causando perda dentária. Além disso, se as bactérias presentes na infecção caírem na corrente sanguínea, o paciente desenvolve outras enfermidades, como problemas cardíacos.

Diabetes

É comum que pacientes diabéticos apresentem sangramentos nas gengivas, pois sofrem com a falta de coagulação no sangue, o que faz a gengiva sangrar. Por isso, é importante ter cuidado na hora da higiene bucal e usar apenas escovas de cerdas macias.

Força excessiva na hora da escovação

Há pessoas que pensam que para limpar os dentes é necessário colocar força na hora da escovação, mas esse hábito não só corrói o esmalte dentário como machuca os tecidos e causa sangramentos. Movimentos leves são suficientes para promover uma boa limpeza na boca, pois elas não causam traumas nos tecidos.

Deficiência de vitamina K

A vitamina K tem um papel fundamental para a coagulação sanguínea. Logo, sua falta no organismo pode ter associação com o sangramento nos tecidos gengivais. Por isso, é importante manter uma alimentação saudável e rica em nutrientes para a saúde do corpo.

Uso de medicamentos

Alguns medicamentos diminuem a produção de saliva e, consequentemente, deixam as gengivas mais enfraquecidas. Esse fator contribui com a proliferação de bactérias, que favorecem o sangramento. Então, se você faz uso de algum remédio e notou o problema, converse com seu médico.

Vale lembrar que, caso qualquer sinal não seja tratado, a doença pode evoluir e trazer consequências para o sorriso e para a saúde. As recomendações são cuidar bem da higiene bucal e consultar o dentista regularmente.