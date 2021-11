Deputado visita Hospital Regional e defende nova estrutura

O deputado Lúdio Cabral (PT) visitou hoje (30) o Hospital Regional Irmâ Elza Giovanella, em Rondonópolis. Ele afirmou que o momento é propício para discutir uma nova estrutura para a unidade, que é referência para 19 municípios. A proposta também é defendida por vereadores, pelo prefeito José Carlos do Pátio e por deputados estaduais da região, como Thiago Silva (MDB).

“O momento é ideal para realizar o debate sobre um novo hospital regional. O Estado tem hoje uma arrecadação que permite o investimento e a Universidade Federal de Rondonópolis, emancipada, precisa potencializar sua atuação na saúde. É uma pauta que precisa ser enfrentada pelo governo, pelas universidades e pelo município”, defendeu.

Lúdio disse que já havia apresentado uma proposta semelhante em 2014, quando disputou as eleições para o Governo do Estado. Conforme ele, naquela época a estrutura do Hospital Regional já era insuficiente para atender a demanda.

“A estrutura do HR é do final da década de 80, está muito aquém das necessidades de Rondonópolis e região. A cidade é a segunda economia do Estado e precisa de um hospital de alta capacidade, que seja também um hospital escola”, ressalta.

Durante a visita de hoje Lúdio conversou com pacientes e funcionários do Hospital Regional de Rondonópolis. Segundo ele, o objetivo é verificar as condições estruturais e de atendimentos para identificar questões que levará ao parlamento.

“Fiz visitas semelhantes em Sorriso, Sinop, Alta Floresta e também em Cáceres. Isso é importante para a gente sugerir medidas que possam melhorar as condições de trabalho e de atendimento à população’, explicou.

AGENDA

A visita ao Hospital Regional marcou o encerramento de uma agenda iniciada na região no último fim de semana.

O deputado conversou com a militância do PT em Pedra Preta e Rondonópolis, e também participou de reuniões com o prefeito José Carlos do Pátio, com representantes dos professores, de aposentados e pensionistas do Estado que vivem na região.

Lúdio também visitou o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso e o projeto desenvolvido pelo professor José Elias, com atletas amadores da região.

“Vamos levar algumas demandas do Hospital Paulo de Tarso para a Assembleia. Com o professor José Elias conversamos sobre uma emenda parlamentar que direcionamos para estimular esse projeto maravilhoso desenvolvido aqui em Rondonópolis, que honra Mato Grosso e o Brasil”, disse Lúdio mencionando a medalha de ouro conquistada por uma das alunas do projeto, Arielly Kailayne, no sul americano de atletismo neste ano.