Prefeito sugere faculdade municipal em prédio construído para a Unemat

Era pra ser em ‘off’. Mas alguém gravou, outro publicou e agora todos sabem que o prefeito José Carlos do Pátio trabalha com a possibilidade de abrir o que seria a primeira universidade municipal de Mato Grosso. A hipótese, segundo ele, se realizará caso a Unemat não receba a sede construída para ela com recursos viabilizados pela Prefeitura.

A coluna teve acesso a gravação em que o prefeito diz, com todas as letras, que se a Unemat recusar o novo prédio poderá sediar ali uma faculdade de medicina bancada pelo município. Ele não deu muitos detalhes, mas deixou a entender que neste caso também direcionaria à nova estrutura os recursos hoje destinados aos cursos oferecidos pela Unemat na cidade.

Há quem diga que o vazamento foi planejado e que a hipótese levantada seria na verdade uma forma de pressionar a direção da Unemat a receber logo o novo prédio. É bom que seja, visto que a gestão do ensino superior é complexa e bem mais cara que a do ensino fundamental. Cá entre nós, nada indica que o município conseguiria sustentar algo assim no médio e longo prazos.

Por outro lado, são legítimas as pressões feitas pela Prefeitura. O município não tem obrigação legal com o ensino superior e, apesar disso, realizou nos últimos anos investimentos relevantes para a estruturação da Unemat em Rondonopolis.

Além disso a construção da sede foi divulgada amplamente e a obra chegou a ser visitada por vários deputados e dirigentes da universidade. Eles nunca se opuseram e agora, com o prédio praticamente pronto, não faz muito sentido recusá-lo.

É bom que pensem no dinheiro público já investido e, claro, na satisfação de alunos, professores e da conjunto da sociedade.