Podemos comemora filiação de Sérgio Moro e projeta disputa nacional

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai mesmo participar das eleições do ano que vem. Ainda há dúvida sobre qual cargo ele disputará, mas a presença dele no pleito ocorrerá sob a legenda do Podemos – que ontem (01) confirmou a filiação. Também ontem a empresa de consultoria Alvarez & Marsal anunciou a rescisão do contrato com o ex-juiz, sob o argumento de que ‘não mantém profissionais que tenham uma vida pública’.

O evento de filiação de Sérgio Moro foi anunciado com ênfase nas redes sociais do partido Podemos, logo após a confirmação do desligamento da empresa de consultoria. A legenda pretende realizar um grande evento, marcado para as 09 horas do dia 10 de novembro, em Brasília.

A expectativa é de que Sérgio Moro seja candidato a presidente da República. No material de divulgação publicado pelo Podemos, a foto do ex-juiz aparece ao lado da frase “Juntos, podemos construir um Brasil justo para todos”, indicando a pretensão de uma disputa nacional. Mas há também a possibilidade de que ele opte por disputar uma vaga ao senado ou até ao governo do Paraná.

“Estamos extremamente honrados e felizes com o ingresso de Sergio Moro ao nosso Podemos. Muito nos orgulha tê-lo nas fileiras do Podemos, por tudo o que ele representa e já fez pelo País. Trata-se de uma pessoa singular, íntegra e muito capacitada. Moro candidato à presidência é o sonho não só do Podemos como de vários partidos e de boa parte do eleitorado brasileiro”, disse a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP)..

Nas pesquisas de opinião feitas até o momento sobre a sucessão presidencial Ségio Morto aparece no grupo intermediário, com intenções de voto semelhante às obtidas por políticos como Ciro Gomes (PDT) e João Dória (PSDB). Todos ainda distante dos líderes, o petista Luis Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).