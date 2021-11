Vitão nega briga com Whindersson: ‘Ele é maravilhoso, sempre fui fã’

Em conversa com Camila Loures e Virginia Fonseca para o podcast PodCats, Vitão abriu o jogo sobre sua relação com Whindersson Nunes.

O cantor revelou se existiu algum estranhamento entre eles após o início de seu romance com Luísa Sonza: “A gente já ‘colou’ algumas vezes juntos, mas a gente nunca foi próximo. Ele é maravilhoso, eu acho ele f***. Eu sempre fui fã dele, desde pivetão, mas a gente nunca foi próximo mesmo, nunca criamos um vínculo de amizade, não deu tempo mesmo de se aproximar”.

Vitão contou que chegou a conversar com Whindersson após assumir o relacionamento com Luísa Sonza, que é ex-mulher do humorista: “Trocamos uma ideia suave, nada demais. Até porque nunca aconteceu nada entre a gente”.

Camila então rebateu que alguma coisa aconteceu, já que o relacionamento de Luísa e Whindersson tinha acabado, mas Vitão negou que tenha tido problemas com o humorista: “Entre a gente, não [aconteceu nada]. Criaram vários bagulhos, como sempre criam. Sobre ele, sobre todo mundo na face da Terra, mas não aconteceu nada entre a gente”.

A apresentadora falou sobre Vitão ter surgido como uma “terceira pessoa” após o fim da relação de Luísa e Whindersson: “Acho que isso faz parte da vida. Se um dia você terminar com seu namorado e ver ele com outra pessoa depois, sempre vai ser doloroso. Ninguém gosta, não é gostosinho, isso é óbvio para qualquer ser humano, sendo figura pública ou não, mas entre a gente não aconteceu nada. Ele estava suave, eu estava suave”, finalizou o cantor.