Câmara ouviu moradores na Unisal e fará audiência no Sagrada Família

A Câmara Municipal de Rondonópolis vai realizar na segunda-feira (13) a terceira e última audiência para discutir a Lei Orçamentária. Na quinta-feira a discussão foi realizada no Parque Universitário, com os moradores da região Salmen. O objetivo é apresentar o projeto e colher sugestões para o Orçamento do ano que vem, estimado em R$ 1,59 bilhão.

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Adonias Fernandes, avaliou positivamente o resultado das discussões realizadas até aqui. Ele destaca participação registrada na audiência de quinta-feira e agradeceu o apoio recebido da União das Associações de Moradores da Região Salmen (Unisal), que ajudou a divulgar e sediou a discussão.

“Foi uma reunião muito produtiva com a participação maciça dos líderes comunitários da região. Recebemos as reivindicações de cada bairro e tudo que discutimos será encaminhado através de indicações ou emendas ao orçamento”, disse Adonias.

As propostas apresentadas pela comunidade passarão por uma análise legislativa para verificar se já não estão contempladas, se obedecem a legalidade e em que parte do projeto devem ser inseridas. Depois serão submetidas ao plenário da Câmara, que deve votar o orçamento até o dia 20 deste mês.

Conforme o presidente da Unisal, Jovem Carlos da Silva, conhecido como ‘Itiquira’, as audiências públicas ajudam a democratizar a elaboração do orçamento e a participação da população é fundamental para que os recursos sejam realmente investido em favor da maioria da população.

“Através dessas audiências já conseguimos bastante obras para o distrito Salmen. A Unisal está sempre com as portas abertas para as lideranças e faz questão de promover esse diálogo com a classe política. A Câmara pode contar conosco”, disse Itiquira.

A primeira audiência pública para discutir o orçamento foi realizada na última segunda-feira (06) na sede da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairro (Uramb). A última será realizada na próxima segunda-feira (13) na sede da Associação da Terceira Idade, no bairro Sagrada Família.

“Reforçamos o convite para que os moradores do Sagrada Família, Colina Verde, Jardim Atlântico, André Maggi e todos os bairros da região participem conosco. É a oportunidade para esclarecer dúvidas e apresentar as sugestões sobre como devem ser aplicados os recursos orçamentários. Todos estão convidados”, destacou Adonias.

PROPOSTA

O projeto em discussão na Câmara prevê uma receita total de R$ 1.592.439.860,31, sendo R$ 1.327.242.610,31 destinado à Administração Direta e R$ 265.197.250,00 para a administração indireta.

Conforme a proposta o setor da Saúde deve ficar com a maior fatia dos recursos, R$ 374 milhões. Em seguida vem a Educação com R$ 286 milhões e o Saneamento, com R$ 147 milhões.