Posição de Medeiros gera desconfiança entre bolsonaristas

O deputado federal José Medeiros (Podemos) já foi considerado um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Mato Grosso, mas sua atuação nos últimos tempos tem gerado preocupação e desconfiança na base bolsonarista.

Obcecado para ser candidato ao senado, ele tem dificultado as ações visando unir os apoiadores de Bolsonaro. Parece dar ao seu projeto pessoal importância maior que à reeleição do presidente, inclusive desprezando orientações já tornadas públicas pelo filho 01 do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ).

Por outro lado, o deputado assumiu uma postura ambígua em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, candidato do Podemos à presidência da República e uma das principais ameaças à união da Direita brasileira em torno da reeleição de Jair Bolsonaro.

Sempre rápido no uso de suas redes sociais contra adversários, Medeiros mantém silêncio sobre os ataques feitos por Sérgio Moro ao presidente. Aliás, o deputado já disse publicamente que pode ser candidato ao senado pelo Podemos, compartilhando o mesmo palanque do ex-ministro e hoje desafeto de Bolsonaro.

“O deputado Medeiros era originalmente da esquerda e sempre houve dúvidas sobre seus reais interesses. Agora vamos ver se ele está realmente ao lado do presidente Bolsonaro ou se a aproximação foi apenas para ganhar votos, como muitos outros líderes ‘melancia’ que se aproveitaram do nosso movimento em 2018”, disse um bolsonarista raiz sobre a atuação do parlamentar.

O termo ‘melancia’ é utilizado pelos bolsonaristas para definir esquerdistas que se apresentam como lideranças do centro ou da direita. “Eles são verdes por fora, mas vermelhos por dentro”, explicam.