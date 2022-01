Em nova pesquisa Lula aparece com 45%; aprovação do governo tem leve melhora

Pesquisa da Genial Investimentos e Quaest Consultoria divulgada hoje (12) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a corrida à Presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. A pesquisa foi feita de forma presencial com e ouviur 2.000 pessoas entre os dias 6 e 9 de janeiro – já captando os efeitos de episódios como as enchentes na Bahia, as férias e também a internação do presidente.

A nova pesquisa é a primeira divulgada neste ano, já sob as regras que exigem o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Com margem de erro de dois pontos percentuais e intervalo de confiança de 96%, ela aponta certa estabilidade em relação às posições dos principais concorrentes.

Conforme o levantamento, no primeiro turno Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 23%. O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) surge com 9%, numa situação de empate técnico com o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 5%. Em seguida vem governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram. Brancos e nulos são 8% e indecisos somam 4%.

A soma de todos os adversários do petista é de 41%, o que o deixaria no limite da margem de erro de uma possível vitória no primeiro turno —Lula teria entre 47% e 43% das intenções de voto, e os adversários somados, de 43% a 39%.

2º TURNO E REJEIÇÃO

A pesquisa levantou também a intenção de votos dos entrevistados em vários cenários de segundo turno. Lula sairia vitorioso em todos os cenários testados, com vantagem de pelo menos 20 pontos percentuais sobre os concorrentes.

Conforme os dados, além de perder para Lula, o presidente Bolsonaro também seria derrotado por Sérgio Moro e por Ciro Gomes.

Confira os cenários de segundo turno:

*Lula (54%) x Jair Bolsonaro (30%)

*Lula (50%) x Sergio Moro (30%)

*Lula (52%) x Ciro Gomes (21%)

*Lula (55%) x João Doria (15%)

*Lula (57%) x Rodrigo Pacheco (14%)

*Jair Bolsonaro (30%) x Sergio Moro (36%)

*Jair Bolsonaro (32%) x Ciro (39%)

A pesquisa também apurou o grau de rejeição dos eleitores aos presidenciáveis. Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com 66%. Na sequência aparecem, tecnicamente empatados, o governador João Doria (60%), Moro (59%), Ciro (58%).

Lula é rejeitado por 43% dos entrevistados e Simone Tebet é a que têm a menor rejeição, 19%.

Já a reprovação do governo Bolsonaro manteve-se estável. A pesquisa anterior, divulgada em 8 de dezembro, apontava uma avaliação negativa de 50% do eleitorado. O número do levantamento divulgado hoje é o mesmo.

A aprovação ficou dentro da margem de erro, passando de 21% para 22%. Os que consideram a gestão Bolsonaro como regular passaram de 26% para 25%.