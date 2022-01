Líder do prefeito quer ‘virar a página’ do impasse no Impro

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Rondonópolis, Reginaldo Santos (SD), disse hoje que espera um atendimento rápido da decisão judicial determinando a posse dos novos diretores do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro).

“Está na hora de virar a página. Torço para que saia a nomeação mais rápido possível, antes dos cinco dias de prazo estabelecido pela Justiça”, disse ele.

Reginaldo foi contra a recusa da Prefeitura em nomear os eleitos e chegou a fazer um apelo na Câmara pedindo a posse dos diretores. Segundo ele, a decisão judicial confirmou que não houve ilegalidade na eleição e afastou as dúvidas acerca da legitimidade do novo mandato do diretor executivo, Roberto Carvalho.

O vereador esperava se reunir ainda nesta segunda-feira com o procurador jurídico do município para decidir a questão e disse confiar numa resposta positiva.

“O prefeito José Carlos do Pátio é um democrata e legalista. É também um parceiro histórico dos servidores públicos e tem cumprido seu papel junto às instituições. Na gestão dele os repasses ao Impro foram regularizados e quitados sem atraso. Neste período o saldo do Instituto pulou de pouco mais de R$ 100 milhões para cerca de R$ 300 milhões”, destacou Reginaldo ao explicar o otimismo sobre o desfecho do caso.