‘Pode beber depois da vacina?’ é a frase mais pesquisada no Google

Nesta segunda-feira (17), a campanha de vacinação contra a Covid-19 completou um ano no Brasil. Para marcar a ocasião, o Google divulgou os termos mais buscados em todo o país ao longo dos últimos 12 meses.

Segundo a plataforma, as buscas por informações sobre os imunizantes vêm crescendo durante esse período, mas a frase com o maior número de pesquisas foi “pode beber depois da vacina?”.

Essa pergunta foi a mais feita por internautas dos estados do Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, de acordo com os dados divulgados pelo Google Brasil nesta segunda-feira.

Em segundo lugar no ranking, com 36% a menos de buscas, aparece uma dúvida um pouco mais técnica: “qual a melhor vacina?”. O terceiro posto ficou com a questão prática “onde tomar vacina?”.

“Apesar da vacinação contra a Covid-19 ter sido objeto de controvérsia desde o início da vacinação, o que os brasileiros quiseram mesmo saber no Google foi de ordem prática, com predominância de termos relacionados a agendamento, cadastro e calendário de imunização”, diz o comunicado divulgado pelo Google.

Segundo a empresa, 17 das 20 perguntas mais frequentes e 44 das 100 frases mais pesquisadas sobre os imunizantes foram sobre a campanha de imunização em si, como local da vacinação, calendário e lista de comorbidades.

Confira abaixo as perguntas sobre vacinas mais buscadas no Brasil desde 17 de janeiro de 2021, segundo o Google:

1. Pode beber depois da vacina?

2. Qual a melhor vacina?

3. Onde tomar vacina?

4. Onde tem vacina?

5. Quando vou ser vacinado?

6. O que é logradouro?

7. Qual a melhor vacina para Covid?

8. O que são imunossuprimidos?

9. O que é comorbidade?

10. Qual a vacina da Fiocruz?

11. O que são puérperas?

12. O que é vacina?

13. Quem teve Covid pode tomar vacina?

14. Pode tomar vacina Covid gripado?

15. Como se cadastrar para tomar vacina?

16. Como fazer o cadastro da vacina?

17. Quais são as vacinas da Covid?

18. O que é pessoa institucionalizada?

19. Quais vacinas estão sendo aplicadas no Brasil?

20. Como está a vacinação no Brasil?