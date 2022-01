Secretária reforça atendimentos e descarta novas restrições em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis adotou medidas para atender o aumento da demanda gerada pelos novos surtos de gripe e Covid-19 e, por enquanto, não pensa em retomar ou ampliar as restrições à circulação de pessoas no município.

Conforme a secretária Izalba Diva Albuquerque os atendimentos são realizados em todos os postos de saúde e também no Hospital Municipal Dr. Antônio dos Santos Muniz, que está recebendo exclusivamente os pacientes com síndromes gripais.

“Estamos pensando em abrir duas unidades como Sentinelas, mas vai depender de como vai se comportar o vírus nos próximos dias”, disse a secretária.

A orientação dada à equipe é para que todas as pessoas que buscam atendimento com sintomas gripais façam o teste para Covid-19, caso estejam no período em que o vírus se apresenta no exame.

A secretária afirmou que o município tem testes suficientes para atender a demanda e que a testagem é fundamental para que a equipe identifique corretamente a doença e defina o tratamento mais adequado.

VACINAS E ORIENTAÇÕES

Izalba reforçou também a orientação para que os rondonopolitanos adotem medidas preventivas como o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social – evitando aglomerações.

Segundo ela essas medidas tem boa eficiência contra todas as síndromes respiratórias e podem ajudar a conter o surtos, dispensando a necessidade da adoção de restrições mais rígidas.

“Ainda não pensamos em novas restrições, mas estamos sempre alerta na análise dos dados e casos que vão sendo confirmados” alertou.

Outra medida importante é manter o calendário vacinal atualizado. Devido à pane no sistema do Ministério da Saúde, o município não dispõe no momento de números atualizados sobre o total de Rondonópolis que estão com as vacinas atrasadas.

Segundo a secretária, esta falta de informações oficiais torna ainda mais necessária a atenção e a colaboração dos cidadãos.

“Aproveito para chamar a atenção da população quanto a importância da vacina, pois é ela que está garantindo a nossa vida e fazendo que o vírus ocasione sintomas mais leves. É muito importante que as pessoas tomem a vacina, contra a Covid e a influenza, e também mantenham o cartão atualizado, inclusive com a dose de reforço. A responsabilidade pelo enfrentamento destes surtos cabe a todos nós”, destaca Izalba.