Atlético-MG vence Flamengo nos pênaltis e leva a Supercopa do Brasil

A temporada 2022 do futebol brasileiro começou do mesmo jeito que terminou 2021: com o Atlético-MG campeão. Na tarde deste domingo (20), o vencedor do Brasileirão e da Copa do Brasil bateu o Flamengo nos pênaltis por 8 a 7 pela Supercopa do Brasil e iniciou o ano garantindo mais uma taça para sua galeria.

Os gols no empate por 2 a 2 no tempo normal foram marcados por Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, e Hulk no segundo, para o Atlético. No lado Rubro-Negro, a dupla Gabigol e Bruno Henrique balançou as redes na segunda etapa.

De volta ao Cariocão

Depois da derrota na final da Supercopa do Brasil, o Mengão volta suas atenções novamente ao estadual do Rio. O horário entra em campo na próxima quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo, no segundo clássico do ano. A bola rola a partir das 20h.