Como aliviar as dores de cabeça sem o uso de remédios?

As dores de cabeça, no geral, são um problema bastante comum. Portanto, se você está sofrendo com essa dorzinha chata mas não gosta de tomar remédios ou até mesmo não tem um disponível em casa agora, saiba que é possível aliviar o incômodo de forma natural.

Faça uma compressa

O uso de compressas frias ou quentes podem ser indicados para aliviar a dor, conforme a causa do incômodo. Ela deve ser aplicada no local da cabeça em que se sente a dor por cerca de 10 a 20 minutos.

A compressa fria costuma ser indicada quando a dor de cabeça é típica da enxaqueca, ou seja, quando é constante e, em alguns casos, acompanhada por outros sintomas. Já as compressas com água morna são indicadas quando a dor de cabeça é tensional, ou seja, desencadeada por estresse.

Beba café

Uma xícara de café forte sem açúcar também poderá te ajudar com o alívio da dor de cabeça, sendo útil até mesmo em caso de ressaca. No entanto, é importante saber como seu corpo reage ao excesso de cafeína, já que alguns casos tomar café pode aumentar a dor de cabeça, nos casos de pessoas que já tem enxaqueca, ou não ter efeito nenhum.

Faça massagem na cabeça

A massagem na cabeça é ótima para aliviar a dor de cabeça, pois mobiliza a corrente sanguínea, diminuindo a dor e ajudando a relaxar. A massagem deve ser realizada com as pontas do dedo, massageando a testa, nuca e parte lateral da cabeça.

Hidrate-se

É importante beber bastante líquidos ao longo do dia, isso porque a dor de cabeça também pode ser um sinal de desidratação.

Se a dor de cabeça não passar com os passos anteriores, pode-se beber 1 xícara do chá de gengibre, pois tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias.

Quando ir ao médico?

É recomendado ir ao médico no caso da dor de cabeça não melhore ou seja mais intensa após seguir as dicas mencionadas, se durar mais de 3 dias ou se a pessoa apresentar outros sintomas como coriza, dor de garganta, mal-estar geral, náuseas ou vômitos.