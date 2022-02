Thiago Sperança é eleito empresário do ano de 2021 em 13º Prêmio Acir

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, foi eleito o Empresário Destaque 2021, na votação popular que escolheu os vencedores do 13º Prêmio Destaque Empresarial da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir). A solenidade ocorreu na noite da última sexta-feira (04).

Sperança é também diretor do grupo Tropical Supermercados., empresa onde iniciou aos 13 anos de idade. “Ter o trabalho reconhecido, além de motivo de muito orgulho, me faz refletir sobre todos estes anos em que me dediquei ao que mais amo fazer nesta vida: empreender”, disse o presidente da CDL.

Segundo mandato

Em seu segundo mandato como presidente da CDL (Triênio 21/22/23), Thiago Sperança, transformou a entidade em uma das mais influentes e representativas do município, difundindo o princípio do Associativismo. Desde janeiro de 2019, quando assumiu para seu primeiro mandato, a CDL já saltou de 608 associados para 1.450 em dezembro de 2021 e segue crescendo e se fortalecendo como grande aliada e representante dos setores que movimentam a economia local. Investiu em tecnologia, estruturação e equipe de ponta, levando ferramentas e soluções ao empresariado rondonpolitano e da região Sul.

Em seu ano mais desafiador frente à CDL de Rondonópolis, 2020, Thiago Sperança se consolidou, ainda mais, como um verdadeiro agente social. Idealizou, encampou e defendeu ações prevenção e combate à disseminação da Covid-19 no munícipio, se posicionando também, como interlocutor e representante dos diversos setores da economia local junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Desde o início das notícias relacionadas a pandemia do novo coronavírus, Thiago Sperança –junto a CDL- se mobilizou. Uma das primeiras ações da entidade se deu junto ao Poder Executivo Municipal. Uma série de ofícios foram encaminhados à Prefeitura, solicitando a prorrogação ou parcelamento de tributos, como o IPTU e ISSQN. Como entidade representativa do setor varejista local, a CDL participou de TODAS as reuniões em que foi convidada para dialogar e viabilizar alívio aos impactos da pandemia na economia local.

Nasceu na CDL o projeto do Lockdown Vertical, entregue em mãos à então Secretária de Saúde do Município de Rondonópolis. O estudo, inclusive, ajudou na tomada de medidas de segurança e saúde em equilíbrio com a retomada gradativa da economia. Foi esta ação que evitou a culpabilização do comércio pelo colapso.

Foi dentro da CDL que nasceu, também, o Conselho das Entidades de Rondonópolis. Pensado por Thiago Sperança, enquanto presidente. Se manteve à frente do Conselho e buscou ainda mais ferramentas para ampliar a força da entidade junto à comunidade local. Foi deste Conselho que nasceu o projeto o Missão Cidadão, grande aliado no combate à pandemia. Mais que uma ação empresarial, uma ação social, de cidadania, com destaque ao reconhecimento em níveis estadual e nacional.

Nas ruas, de graça, nosso projeto realizou cerca de 7 mil atendimentos para o diagnóstico precoce da Covid-19, desafogando, assim, a demanda pela estrutura de Saúde e entregou gratuitamente mais de 4.500 kits de medicamentos e complexos vitamínicos. Naquele momento da pandemia, onde os números apontavam para a média de 05 óbitos/dia, a ação contribuiu para a redução a 01 óbito/dia, permitindo, inclusive, que as redes pública e privada de Saúde, ganhassem tempo para se estruturar ante os casos de Covid-19.

Junto ao setor privado, a CDL conseguiu, em parceria com a cooperativa de crédito Sicredi Sul MT, fornecer linhas de crédito especial para seus associados. No total, mais de R$ 40 milhões puderam ser viabilizados pela instituição financeira ao empresariado local somente no primeiro ano de atuação. A parceria segue até os dias atuais.

Em parceria com a Fundação Bunge, a CDL de Rondonópolis disponibilizou em seu site um canal especial de divulgação para os empreendedores rondonopolitanos: o Delivery. Cerca de 500 empresas, atualmente, ainda utilizam deste serviço no site oficial.

Em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e a Acir, a CDL encabeçou a campanha Sou + Rondonópolis, em prol do fortalecimento e incentivo popular aos investimentos no comércio local. Movimentando, assim, nossa economia e promovendo a geração de emprego e renda à população.

A CDL de Rondonópolis encabeça, ainda, a Liquidaqui, a maior festa do varejo da região Sudeste de Mato Grosso, que completou 17 anos sem setembro de 2021. A principal campanha genuinamente rondonopolitana do comércio local atualmente abrange, ainda, outros municípios, incluindo a capital Cuiabá, promovendo bons negócios e fomentando a economia, mesmo em tempos de crise. A campanha serve, ainda hoje, de modelo a outras CDL e entidades representativas, não só em Mato Grosso.

Na gestão Thiago Sperança, a CDL se consolidou entre as 5 maiores do Estado. Até o término deste segundo mandato, em 2023, mais desafios estão por vir, e o presidente segue disposto a encarar cada um deles. Sperança encampa, agora, mais uma reformulação na entidade, no chamado modelo 4.0. Uma CDL tecnológica e com ainda mais soluções, ferramentas e serviços para o desenvolvimento da economia de Rondonópolis.