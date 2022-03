Fluminense e Palmeiras têm jogos decisivos em competições internacionais durante a semana

O mês de março começa com dois jogos decisivos para times do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Fluminense joga sua segunda partida da pré-Libertadores contra o Millonarios hoje, às 21h30, enquanto o Palmeiras disputa o título da Recopa Sul-Americana contra o Athletico Paranaense amanhã, no mesmo horário.

O tricolor carioca, que venceu o Millonarios fora de casa por 2 a 1 no primeiro jogo da segunda rodada da pré-Libertadores, faz o jogo de volta em São Januário. Um empate é o suficiente para o time brasileiro avançar e deixar os colombianos pelo caminho.

O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, encara o Athletico, atual campeão da Sul-Americana, na segunda e decisiva partida da Recopa. No jogo de ida, um empate em 2 a 2 na Arena da Baixada deixou o título em aberto. Quem vencer no Allianz Parque fica com o título.

Outros jogos também movimentam o futebol neste meio de semana. Hoje o Inter visita o Mirassol pela Copa do Brasil. Amanhã é a vez do Vasco ir até Araraquara-SP enfrentar a Ferroviária.

Os times do Mato Grosso entram em campo apenas no final de semana nos jogos das quartas de final do estadual. Academia e Dom Bosco jogam no sábado às 16h30, enquanto Sinop e União duelam no domingo, às 17h.