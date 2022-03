Hotel em Gramado apresenta “A Fantástica Casa de Páscoa”

Oficializada como a “capital nacional do chocolate”, a cidade de Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul, é um dos principais destinos para a Páscoa. Lá, a data é lembrada durante quase um mês, com uma programação temática que já começa dia 25 de março e vai até 17 de abril.

Durante o período, quem se hospedar no Casa da Montanha certamente terá uma experiência inesquecível: o hotel, que é dos mesmos fundadores da Prawer, o primeiro chocolate caseiro do Brasil, está promovendo “A Fantástica Casa de Páscoa”, com diversas opções para propiciar aos hóspedes momentos encantadores em família.

PROGRAMAÇÃO

A programação já começa com a aparição do Casal Primavera durante o café da manhã que, com figurinos encantadores e acessórios alusivos à Páscoa, faz um pocket show temático, trazendo mensagens positivas e de esperança para esta linda data, garantindo que os hóspedes comecem o dia com o pé direito.

Durante toda a temporada de Páscoa, o Hotel Casa da Montanha disponibiliza um roteiro de brincadeiras e atividades para os hóspedes mirins. São passatempos educativos e muito criativos, acompanhados pela equipe de recreação. E no domingo de Páscoa, dia 17, não faltará a esperada brincadeira de Caça aos Ovos.

Haverá, ainda, uma atividade especial: a Escola de Coelhos, uma experiência que pode ser adquirida à parte, com atrações que vão envolver e encantar as crianças. De forma lúdica, esta experiência vai ensinar os valores e significados da Páscoa para os pequenos, que receberão lições e tarefas divertidas a serem realizadas em um ateliê de pintura, uma cozinha gourmet, um lindo camarim, mini sala de aula e na hora do recreio, a aventura continua pelos corredores do hotel.

GOLDEN TICKET

Para curtir toda esta programação, o Casa da Montanha criou o “Golden Ticket”, uma espécie de passe que une toda a programação de Páscoa: inclui 3 diárias na Suíte Junior, jantar especial de Sexta-Feira Santa no restaurante La Caceria harmonizado com vinhos premium da Serra Gaúcha e a incrível atividade Escola de Coelhos.