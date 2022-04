Estudo projeta redução de 3% em área destinada ao cultivo do feijão

A área total destinada ao cultivo de feijão deve encolher pouco mais de 3% este ano no Brasil, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.

Um dos motivos da redução é o elevado custo de produção que deixa muitos agricultores incertos quanto ao investimento.

Em entrevista ao Canal Rural, o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe), Marcelo Lüders, comentou sobre o atual cenário do mercado da leguminosa, os desafios e oportunidades do momento.

“Nós temos estoques baixos, principalmente do feijão carioca. Temos também um momento de custo de produção elevado e com isso um desestímulo muito grande no plantio. Isso faz com que os investimentos em áreas irrigadas diminuam, abrindo oportunidades para aqueles que estiverem nos ouvindo hoje”, afirma.

De acordo com Lüders, o assunto é um dos temas abordados durante o 8º Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais.

O evento traz uma programação completa com assuntos como tecnologia no campo, agricultura regenerativa, gestão de energia e logísticas de mercado que serão debatidos pelos principais especialistas destas áreas.

Uma das novidades, segundo Lüders, é o lançamento de uma plataforma de negociação inovadora que coloca o produtor em contato direto com o comprador e ainda, ‘deixa um classificador na região’.

“É o sonho do nosso mercado de feijão, colocar o produtor e o comprador juntos para facilitar a parte comercial. Nós temos uma parceria do Ibrafe com a eBarn que entregaram uma tecnologia capaz de ver a cor do feijão, a germinação, o vigor, saber se tem resíduos ou não no grão. O Fórum deste ano terá um impacto muito grande no mercado do feijão”, comenta.