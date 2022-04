Por unanimidade, TRE cassa mandato de Carlos Bezerra

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE -MT) cassou, nesta terça-feira (5), o mandato do deputado federal licenciado Carlos Bezerra (MDB) por arrecadação e gastos ilícitos de recursos nas eleições de 2018. A decisão do colegiado foi por unanimidade.

Os membros do TRE acompanharam o voto do relator, juiz-membro Gilberto Bussiki. O entendimento segue o do Ministério Público do Estado (MPE), de que Bezerra, nas eleições de 2018 -ocasião em que se sagrou vencedor- utilizou do chamado “gabinete paralelo” de campanha junto ao partido.

De acordo com o MPE, por meio do gabinete, o cacique emedebista bancou materiais de publicidade, combustível, além da contratação de pessoal e locação de veículos sem a devida prestação de contas junto a Justiça Eleitoral.

Dos valores, segundo o procurador Erich Masson, somente em materiais gráficos o então candidato investiu “por fora” R$ 92,7 mil. Ainda segundo o procurador, em combustível o gasto omitido foi de R$ 91 mil. Em valor nominal – aproximado – a quantia omitida e/ou empregada irregularmente, segundo o MP Eleitoral, foi de R$ 280.526,46, o que representa, em termos percentuais, 14,88% do total de recursos manejados na campanha de Bezerra, de R$ 1,8 milhão.

Outro lado

A defesa do cacique emedebista assegura que todos os gastos e serviços contatados pelo MDB e prestados a Bezerra em 2018 foram devidamente declarados junto à Justiça Eleitoral. Segundo afirma, os valores utilizados são provenientes do chamado Fundo Eleitoral.

Ainda cabe recurso.