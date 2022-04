Prouni: prazo para comprovar informações vai até 20/04

O prazo para os pré-selecionados na lista de espera comprovarem as informações fornecidas na inscrição do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), que terminaria na quarta-feira (13), foi prorrogado para 20 de abril. A mudança é referente à seleção da edição do primeiro semestre de 2022.

Os documentos para comprovação devem ser entregues na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. Os horários e o local de comparecimento para conferência das informações, assim como se há disponibilidade de canal eletrônico que permita o envio da documentação por meio digital, devem ser verificados diretamente com a instituição de ensino. O descumprimento do prazo e a falta de comprovação das informações implicam na reprovação do candidato.

O prazo para as instituições de ensino emitirem o documento de concessão ou não da bolsa será de 22 de abril até 3 de maio. Obrigatoriamente, a instituição de ensino deve entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada e o estudante deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do Prouni na instituição.

A edição do primeiro semestre deste ano teve o recorde de oportunidades: 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 e 91.965 parciais. Outra novidade foi a aceitação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e 2021. Foram aceitas as inscrições de quem teve média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem dos dois anos anteriores e pontuação acima de zero na redação do exame. Anteriormente, os estudantes só podiam se inscrever com a última edição do exame.

Para quem não conseguiu bolsa do programa neste primeiro semestre haverá mais uma chance. Em breve será divulgado o edital com as vagas remanescentes, que são aquelas que não foram ocupadas pelos estudantes selecionados. Os requisitos serão os mesmos da oferta regular, mas para as bolsas remanescentes serão aceitas todas as edições do Enem a partir de 2010.