Rondonópolis começa mês de abril sem nenhum registro de morte por Covid

Rondonópolis (MT) completou 12 dias sem registros de mortes por Covid-19.

A última morte pela doença aconteceu no dia 24 de março, onde um residente da cidade, paciente de 60 anos, sexo masculino e que estava internado no Hospital Santa Casa com comorbidades de neoplasias não resistiu e morreu.

Desde o início da pandemia, Rondonópolis registrou 44.202 casos confirmados, 43.199 pacientes recuperados e 974 mortes.

Atualmente 29 casos estão ativos na cidade.

As informações constam em registro no Boletim Epidemiológico divulgado pelo site da Prefeitura.