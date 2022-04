Traficantes planejavam comprar empresa de aviões para cumprir “contrato” de R$ 55 milhões com facção criminosa, diz PF

O ex-lobista e ex-assessor especial do Governo de Mato Grosso na gestão Silval Barbosa, Rowlez Magalhães teria firmado uma espécie de contrato com a organização criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), no valor de € 10,7 milhões (R$ 55 milhões) para o envio de remessas de cocaína da Bolívia para Europa. A revelação foi feita pela Polícia Federal e destaque no noticiário nacional na noite deste domingo (24).

As informações fazem parte do compilado apurado pela PF durante a Operação Descobrimento, tema de reportagem do Fantástico, da Tv Globo. Segundo mostrou, a negociação envolvia um total de três viagens mensais dos aviões recheados de cocaína, ao custo de € 10,7 milhões por ano.

O avião utilizado na ação era um Falcon 900, pertencente a empresa privada Omini. Inicialmente, a estratégia era embarcar a droga em voos executivos da empresa. Ainda segundo a PF, porém, o grupo de traficantes chegou a assinar um termo de intenção de compra da empresa para aprimorar a operação criminosa e garantir a meta de viagens mensais.

O plano foi elaborado por dois sócios e membros da rede composta por pessoas de Brasil e Portugal — entre fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação, advogados, transportadores e doleiros.

A operação

A Operação Descobrimento cumpriu sete mandados de prisão em São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Pernambuco e Bahia, onde as investigações do esquema começaram. Além disso, foram realizadas duas prisões preventivas nas cidades do Porto e Braga, em Portugal, e outros 46 mandados de busca e apreensão — 43 no Brasil e três na Europa.

Entre as pessoas envolvidas no esquema, estavam o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Nilton Borges Borgato, e a doleira Nelma Kodama, primeira delatora da Operação Lava Jato em 2014 e ex-namorada de Rowlez.