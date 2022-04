Ex-secretário preso pela PF escondia diamantes e U$ 4 mil embaixo da cama

Com o ex-secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, Nilton Borgatto (PSD), preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (19) em Cuiabá, a PF encontrou pedras de diamantes e um total de U$ 4 mil e outros R$ 29,3 mil. Ele é um dos alvos da Operação Descobrimento, que investiga um esquema de tráfico internacional de cocaína que consiste no envio de drogas de Mato Grosso para Portugal. Veja no vídeo abaixo.

Em um apartamento na capital do Estado, Borgatto acabou preso. Segundo a PF, pedras de diamantes e um total de U$ 4 mil também foram apreendidos após serem encontrados embaixo da cama do ex-secretário. Na casa dele, em Glora D’Oeste, foram apreendidos dois carros de luxo.

Borgatto foi secretário da Seciteci até março deste ano, quando se licenciou para articular sua pré-candidatura a deputado federal.

Além de Borgato, também foi alvo da operação o lobista Rowles Magalhães, ex-assessor especial durante a gestão Silval Barbosa. Ele acabou preso em São Paulo. Na casa do empresário, em Cuiabá, a Polícia Federal apreendeu cédulas de dólar, euro, além de itens de luxo como bolsas e acessórios de marcas famosas, como Valentino, Prada, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e Chanel, além de relógios Rolex.

A operação

A operação Descobrimento segue coordenada pela Polícia Federal do Estado da Bahia. Ao todo serão cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Portugal, com o acompanhamento de policiais federais, a polícia portuguesa cumpre três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga.

Conexão com a Europa

As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador e pela Justiça portuguesa. A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.

O início

As investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de Salvador (BA) para abastecimento. A empresa seria ligada ao lobista Rowles Magalhães.

Após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão feita em Salvador, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo).