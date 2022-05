Você já deve ter ouvido a expressão “fulano está enfezado” ao se referir a alguém que está nervoso ou irritado – e ela não poderia ser mais verdadeira. Quando nosso intestino não funciona regularmente, é comum que a gente sinta um incômodo e acabe ficando mais estressado. Afinal, o intestino é considerado nosso segundo cérebro e é o responsável por garantir que nosso corpo fique saudável.

Pensando em ajudar todos que sofrem com a constipação, compartilho esta lista de 4 alimentos que ajudam no funcionamento do intestino. Confira!

Mamão – famoso por suas funções digestivas, o mamão é rico em fibras o que ajuda a irrigar o bolo fecal e aumentar o volume das fezes. Por conter altas concentrações de papaína, uma enzima digestiva, ele ajuda a acelerar o processo digestivo, facilitando o esvaziamento.

Ameixa – essa fruta é rica em fibras solúveis (polpa) e insolúveis (casca) que auxiliam o transporte fecal por meio da absorção de água durante sua formação. Além da fibra, ela também é rica em sorbitol, composto que ajuda a amolecer as fezes e facilitar o processo de esvaziamento. Qualquer ameixa tem essas propriedades, mas a ameixa preta é a mais recomendada.

Farelo de trigo – segundo pesquisas, o farelo de trigo é considerado o alimento mais eficaz para a constipação. Este alimento nada mais é do que a casca externa do grão de trigo e, apesar do teor de glúten, é muito rico em fibras e pode ajudar bastante.

Farelo de aveia – além do beta-glucano, este farelo é rico em fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a regular a função intestinal. Ele estimula o crescimento de bactérias benéficas na flora intestinal e melhora a consistência das fezes, promovendo assim a sua mobilidade no intestino.