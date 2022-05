Brasileiros consomem 45kg de carne de frango por ano

Em média, cada brasileiro consumiu cerca de 45 quilogramas de carne de frango em 2021. O cálculo é da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), órgão que se dedica a monitorar a criação de aves e suínos no país.

De acordo com a edição de 2022 do Relatório Anual da Abpa, publicada em maio, o Brasil produziu pouco mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango em 2021. E a maior parte disso (quase 70%) foi consumido no mercado interno.

O restante (pouco mais de 30% foi destinado à exportação. Ao todo, os embarques brasileiros somaram pouco menos de 5 milhões de toneladas do item. A receita com o mercado internacional ficou próxima de US$ 8 bilhões.

No ranking dos cinco principais compradores, a China figura em primeiro lugar (650 mil toneladas). Na sequência aparecem Japão (450 mil toneladas), Emirados Árabes Unidos (quase 400 mil toneladas), Arábia Saudita (350 mil toneladas) e África do Sul (300 mil toneladas).

O maior produtor brasileiro do item é o Paraná, que concentrou 35% de toda a produção em 2021. Santa Catarina aparece na segunda posição (praticamente de 15%), seguida do Rio Grande do Sul (pouco menos de 14%). Desse modo, a região Sul respondeu por cerca de 65% de toda a carne de frango do país.

Mercado mundial

Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram o Brasil e a China praticamente empatados na segunda posição entre os maiores produtores mundiais de carne de frango. A primeira posição é dos norte-americanos, responsáveis por cerca de 20 milhões de toneladas do item no ano passado.