Investigadores fecham ponto de venda de drogas e traficante é preso

Polícias civis da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), efetuaram a prisão em flagrante de um homem envolvido com o tráfico de drogas, na terça-feira (24), em Cuiabá (MT) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com ele foram apreendidos porções de maconha e cocaína, e muitos materiais usados para o crime.

Em diligências os policiais civis identificaram um ponto no bairro São Mateus, funcionando como ponto de comércio de drogas. Com base nos indícios de crime foi representado pelo pedido de busca e apreensão do endereço, deferido pela Justiça.

Diante do mandado judicial expedido pelo juízo da Comarca de Cuiabá, a equipe da DRE realizou monitoramento do endereço, e notou movimentação característica de tráfico, ocasião em que a equipe chegou na casa.

Na residência estava o rapaz de 28 anos, que guardava no bolso uma porção de cocaína. Ato contínuo foi realizada buscas no imóvel sendo encontrado vários materiais usados para manipular, embalar as substâncias ilícitas e balança de precisão.

No local foi apreendida uma porção média de cocaína, vinte porções de maconha, uma barra e outra porção grande de maconha, além de rolo de plástico filme, garrafa de vidro contento o líquido conhecido como “loló”, entre outros itens.

Durante entrevista o jovem de 28 anos disse que a droga pertencia também ao seu primo, pois ambos realizaram o tráfico. Porém o primo não estava na casa no momento da abordagem.

O suspeito foi encaminhado até a Dre com todo material apreendido, interrogado e autuado em flagrante delito. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.